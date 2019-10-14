Son Dakika Haberleri: Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladı
Son Dakika Güncel Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladı

Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladı

1 saat önce

BOLU'nun Gerede ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Naime (60) ve Rafet Özer (62) ile oğulları Abdulkadir Özer (35), İzmit'te toprağa verildi.

Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladı, System.String[]
BOLU'nun Gerede ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Naime (60) ve Rafet Özer (62) ile oğulları Abdulkadir Özer (35), İzmit'te toprağa verildi. Kazadan halasıyla birlikte yaralı kurtulan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Betül Özer; annesi, babası ve ağabeyinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Gerede ilçesi geçişinde meydana geldi. Rafet Özer yönetimindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, yol kenarındaki çalılık alana girerek taklalar attı. Kazada, sürücü Rafet Özer ile eşi Naime ve oğlu Abdulkadir Özer yaşamını yitirirken, çiftin kızı Betül Özer ile sürücünün ablası Fehime Karakoç yaralandı.

Kazada yaşamlarını yitiren Naime ve Rafet Özer ile oğulları Abdulkadir Özer'in cenazeleri bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölcük ilçesindeki Nüzhetiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tedavisinin ardından taburcu olarak cenazeye katılan Betül Özer'in cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü.


- İzmitkocaeli
Gerede, İzmit, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:45 Kaynak: DHA
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