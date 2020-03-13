Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı - Son Dakika
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Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı

6 saat önce

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ile 1 tankerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı, System.String[]

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ile 1 tankerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne kucağına aldığı çocuğunu bir an olsun bırakmadı. Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Sedat Mutlu idaresindeki 34 BFV 274 plakalı otomobil, Gülşah Ilıkkan idaresindeki 34 ZC 9201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülşah Ilıkan'ın kullandığı otomobil önünde ilerlemekte olan Salih Müderrisoğlu idaresindeki 34 EE 9103 plakalı tankere çarptı. İki otomobil savrularak bariyerlerine çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Sedat Mutlu ve Gülşah Ilıkkan ile Necibe Ilıkkan ve Fatma Ilıkkan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Gülşah Ilıkkan ilk müdahalesi yapılırken küçük yaştaki çocuğu Ali Ilıkkan'ı bir an kucağından bırakmadı. Sağlık görevlileri oyuncaklarla çocuğu oyalamaya çalıştı. Düzce'deki hastanelere kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.


TEM Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:04 Kaynak: DHA
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