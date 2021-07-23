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Yaralar bile sarılamadan bir uyarı daha geldi! Meteoroloji'den 5 ilçe için korkutan uyarı - Son Dakika

Yaralar bile sarılamadan bir uyarı daha geldi! Meteoroloji'den 5 ilçe için korkutan uyarı

23.07.2021 10:16

Artvin ve Rize'de etkili olan yağışlar, bölgede yaşayanlara kabus dolu günler yaşatıyor. Evleri su basarken, mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Sel suları yavaş yavaş çekilmeye başlamasıyla Meteoroloji'den 5 ilçe için korkutan uyarı geldi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yağışların kuvvetli olacağı belirtilirken ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Dün yağışlar nedeniyle Rize sular altında kaldı. Artvin'de ise dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde kaybolan bir vatandaşın kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tehlike henüz geçmedi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 5 il için korkutan uyarı: Sel bekleniyor

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, ( Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Tehlike henüz geçmedi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 5 il için korkutan uyarı: Sel bekleniyor

YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel düzeyde kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Tehlike henüz geçmedi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 5 il için korkutan uyarı: Sel bekleniyor

OLUMSUZLUKLAR YAŞANABİLİR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Tehlike henüz geçmedi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 5 il için korkutan uyarı: Sel bekleniyor
Tehlike henüz geçmedi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 5 il için korkutan uyarı: Sel bekleniyor
Yaralar bile sarılamadan bir uyarı daha geldi! Meteoroloji'den 5 ilçe için korkutan uyarı

Meteoroloji, Artvin, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralar bile sarılamadan bir uyarı daha geldi! Meteoroloji'den 5 ilçe için korkutan uyarı - Son Dakika


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