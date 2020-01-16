"Yaralarım Aşktandır" oyunu, Kenter Tiyatrosu'nda gala yaptı

Usta oyuncu Nazan Kesal'ın oynadığı "Yaralarım Aşktandır" oyununun galası Kenter Tiyatrosu'nda yapıldı.

Galaya oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş, Salih Kalyon, Genco Erkal, Aras Bulut İynemli, Nur Sürer ve yazar Aydın Ilgaz'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Gösterim önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan usta oyuncu Nazan Kesal, oyunun prömiyerini geçen sene 1 8 Mart'ta yaptıklarını belirterek, "Gala tadında bir şey yapamamıştım. Hem oyunum için bir gala olsun istedim hem de Avrupa Yakası'nda ilk defa Kenter Tiyatrosu'nda oyun oynayacak olmaktan çok mutluyum. Burada oynamamın şerefine de bir gala olsun, burası çok özel bir mekan. Kenterler bu dünyayı terk ettiler ama öyle bir hazine bıraktılar ki biz tiyatroculara, bu çok kutsal bizim için." dedi.

"Füruğ Ferruhzad, kısa hayatına çok fazla şey sığdıran önemli bir kadın figür"

Oyuncu Genco Erkal'ın sosyal medya paylaşımında "Kenter Tiyatrosu'na sahip çıkmalıyız, hadi gidin orada oynayın" demesinden sonra burada oynama kararı aldığını ifade eden Kesal, "Kenterler hala o eski günlerdeki gibi yoğun bir şekilde seyircisini ağırlamaya devam ediyor. Bunun mesajını vermek içindi, iyi ki de böyle bir karar almışım." diye konuştu.

Kesal, Yıldız Kenter'in "Yaralarım Aşktandır" oyununu izlemekten sevinç duyacağını düşündüğünü belirterek, Füruğ Ferruhzad'ın kısa hayatına çok fazla şey sığdıran önemli bir kadın figür olduğunu söyledi.

Ferruhzad'ın İran sinemasının gelişmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Kesal, şunları kaydetti:

"Onun çektiği 'Ev Karadır' kısa filmi dünyanın birçok yerinde ödül almıştır. İran sinemasının mihenk taşlarından biridir. Montajcıdır, çok iyi bir oyuncudur. Çok dil bilen ve aynı zamanda Farsça'ya Jeanne d'Arc'ı çeviren isimdir. Ressamdır, öykücü ve iyi bir senaristtir. Şiirlerinde de kadınlara söylemek istediği kendinizi sevin, kendinize saygı duyun, kadın olmaktan gurur duyun gibi mesajlardı.

Ercan Kesal'la ilk tanıştığımız zaman biz birbirimize kitap armağan ederdik. En büyük zenginliğimiz birbirimize armağan ettiğimiz kitaplar. Ercan da bana Füruğ'un 'Sonsuz Gün Batımında' kitabını hediye etmişti.Bana 'bu kadını tanıyor musun, bu kadını tanıman ve şiirlerini bir kadın olarak bilmen lazım' dedi. Hemen tabii merakla açtım, okudum ve o an Füruğ benim kulağıma bir şeyler söyledi. 'Bir gün benden bir şey yap, beni sakın unutturma' dedi bana. 1999'da Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için şiirlerinden bir şey yapmıştım ama o beni tatmin etmedi. Ama bu oyunla tam da hayal ettiğim gibi bir kadın hikayesi çıktı ortaya."

Kesal, Füruğ'un edebi kişiliğine yakışır bir tiyatro yaptıklarına işaret ederek, oyunun mesajının kadınlara yönelik "Kendinize gelin, başkalarının sizi kendinize getirmesini beklemeyin." olduğunu ifade etti.

"Nazan Kesal'la ortak yanımız, Füruğ hayranlığımız"

Oyunun yönetmeni Berfin Zenderlioğlu ise oyuna hazırlık sürecinin kendi adına çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, yönetmenlik ve oyuncuyla bağ kurma adına çok şey öğrendiğini söyledi.

Zenderlioğlu, Nazan Kesal'la ortak yanlarının Füruğ hayranlıkları olduğunu vurgulayarak, "Ben oyunculuk çalışmalarımı hep Füruğ şiirleriyle yapıyordum. Aslında benim de hayalimdi. Füruğ'la ilgili bir şey yapmak. Böylelikle Füruğ Ferruhzad'ın hayalini kuran 2 kadın olarak yolumuz kesişti ve çok da güzel oldu." diye konuştu.

Oyunun Anadolu Yakası'nda genellikle Moda Sahnesi'nde sahnelendiğini belirten Zenderlioğlu, yakın zamanda ise Bursa, Kocaeli ve Stockholm'de de seyirci karşısına çıkacağını dile getirdi.

"Yaralarım Aşktandır" oyunu hakkında

Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği "Yaralarım Aşktandır" oyununda, Nazan Kesal, İran'ın güçlü kadın şairi Füruğ Ferruhzad'ı canlandırıyor.

Prodüksiyonunu Poyraz Yapım'ın üstlendiği oyunda, baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin hikayesi anlatılıyor. Oyunu izleyenler, İranlı kadın şair Füruğ Ferruhzad'ın şiir ve yaşam felsefesine tanıklık ediyor.

Işık ve dekor tasarımı Cem Yılmazer tarafından yapılan oyunun kostüm tasarımını Natali Yeres, müziklerini ise Burak Çölü üstleniyor.