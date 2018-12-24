"Yaralarını Saran Bir Kadının Neler Yapabileceğini Tahmin Bile Edemezsin!"

Yazar ve Yaşam Atölyesi'nin Kurucusu Aret Vartanyan'ın, Gitme Zamanı ve Siyah Gözyaşı ile başlayan dörtlemesinin üçüncü kitabı Eski Sevgililer Oteli, 20 Aralık'ta St. Regis Otel'de, basın, iş ve sanat dünyasından davetlilerin katılımıyla tanıtıldı. Toplantının ardından Atiye Sokak'ta okurlarıyla buluşan Aret Vartanyan, buradaki sokak partisinde kitaplarını imzaladı.

Her bir kitabının seriden bağımsız da okunabildiği dörtlemenin üçüncüsü olan Eski Sevgililer Oteli, bir kadının kendisine acı veren babası dahil tüm erkekleri bir otelde toplayarak onlarla yüzleşmesini konu alıyor. Vartanyan bu kitabında, özellikle ülkemizdeki gerçekliklerden hareketle bir kadının gözünden yaşamı, insanı, ilişkileri ve gündelik hayatı, yapay zekânın hüküm sürdüğü, teknolojik yeni bir dünyada serimliyor.

Aret Vartanyan yeni kitabı ile ilgili olarak: "Her yıl Türkiye'nin dört bir yanında buluştuğum binlerce kadının hikâyesini bu seriye taşırken, sadece Türkiye'de değil dünyada insana, topluma ve yeni dünya düzenine kendi yaklaşımlarımı aktarıyorum. Ocak ayından başlayarak Avrupa'nın 7 ülkesinde kitabın yayımlanmasının paralelinde, kadınlarla her noktada buluşmaya devam edeceğim" dedi.

"Aret, Youtube kanalı aracılığıyla kadınlara yıl boyu danışmanlık yapacak!"

Her kitapla tekrar temelleri hazırlanan bu "kadın hareketi"nin gerçek hayattaki ilk adımları da, Eski Sevgililer Oteli ile birlikte atılıyor. "Erkekler değişirse kadınların dünyası da değişir ve kadınlar dünyayı değiştirebilir" diyen Vartanyan, yeni kitabıyla eşgüdümlü olarak bir Youtube kanalı olan Aret'in Kanalı"nda kadınlara özel bir bölüm açıyor. Bu özel bölümde, kadınlardan gelecek soruları yıl boyu videolarla yanıtlayacak olan Aret, kadınların günlük hayatlarındaki, iş yaşamlarındaki ve ilişkilerindeki sorunlara dokunmayı hedefliyor.

Birçok kadın projesi ve platformunun kurucuları arasında yer alan Vartanyan, Kagider, TurkishWin ve Binyaprak gibi kadın odaklı çalışmalar yapan birçok STK, kurum ve markayı bu harekette buluşturuyor. Hareketin ana fikri ise erkeklerin yaşamındaki küçük değişimlerle kadınların hayatında gerçekleşecek büyük değişimler olarak özetlenebilir. Hareketin yönetim ve koordinasyonunu ise Aret Vartanyan'ın Yaşam Atölyesi, fotoğraflanmasını ise Leica stüdyosu üstleniyor.

Eski Sevgililer Oteli, Aret Vartanyan'ın bu yıl yayıncılık dünyasında gündem oluşturan transferiyle geçtiği A7 Kitap tarafından yayımlandı. Kitabın, senaryolaştırılarak serinin diğer kitaplarıyla birlikte beyaz perdeye taşınması da planlanıyor.

Aret Vartanyan Kimdir?

1978 yılında İstanbul Beyoğlu'nda yoksul ama geniş bir etnik yelpazeye yayılmış, sevgi yüklü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Aret Vartanyan, yedi yaşından başlayarak yaradılış, insan ve yaşamın gizleri üzerine eksilmez bir heyecanla çalışmalarını sürdürüyor.

Sekiz yaşında klasikleri okumaya başlayan, dokuz yaşında Nietzhce ile tanışan Vartanyan, o yaşlarda kendini ifade etme biçimi olarak keşfettiği yazma eylemini varoluşunun odağı olarak kabul etti. İlk gençlik yıllarında Uzakdoğu felsefesine yoğunlaşan Vartanyan, M.Ü.İletişim Fakültesi'nde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra burslu olarak Oxford Üniversitesi'nde Teoloji okudu ve batı felsefesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

13 yıl kurumsal hayatta Güzel Sanatlar/ Bates, Pronto, Grup 7 ajanslarında çalıştıktan sonra 2007'de Vodafone'de Marka Yönetimi ve 2009'da Doğan Online'da Pazarlama Müdürü olarak kurumsal kariyerini tamamladı.

İlk kitabı 2008 yılında yayımlandı ve aynı yıl bugün yüzbinlerce katılımcıya ulaşan Yaşam Atölyesi'ni kurdu. Yaşam amacını 'Dünyada bir tek insanı bile dışarıda bırakmadan, her bireyin kendini ve yaşam amacını sevgi üzerine kurulu bir zeminde gerçek kılmasını sağladığı bir dünyaya hizmet etmek' olarak ifade eden Aret Vartanyan, her şeyden önce insana inanıyor.

Din, dil, ırk, ünvan, cinsiyet, zengin fakir gibi etiketlerin ötesinde insanın gerçekliğinin altını çizerken çalışmalarıyla kısa sürede yüzbinlerce insanın yaşamında farklılık yarattı. Okurlarıyla hayata dair bir sohbet olan 'Sen ve Ben', İstanbul ekseninde insanı, yaşamı irdeleyen ve farklılıklarla bir arada yaşamanın romanı 'Bir Nefes İstanbul', bir bedende kaç kişi yaşadığımızı ve hayatın içindeki rollerimizi kadın ve erkek olgularıyla sorgulayan 'Bin Yüz Bir İnsan', onbinlerce danışanı ile gerçekleştirdiği çalışmaları kendi yaklaşımları ile birleştirerek yaşamın farklı kulvarlarına ışık tutan 'Gerçekten Yaşıyor Musun?' ve aşkı yeniden tanımlayan, bildiğiniz aşkı unutun diyen 'Çırılçıplak Aşk', yaşama farklı perspektifler getiren Gerçekten Yaşıyor Musun? ile bir milyondan fazla okura ulaştı. 2015 yılında sinemaya çekilecek olan ve edebiyata yeni bir tarz kazandıran dörtlemenin ilk romanı 'Gitme Zamanı'nı, 2016'da devamı 'Siyah Gözyaşı'nı ve 2017'de 'İnsanız Ayıbı Yok'u yayınladı.

2011-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği 'Buyrun Paylaşalım' ve 'Sen ve Ben' TV programlarıyla ekranda televizyon dünyasının dikkatini çeken bir başarı elde eden Vartanyan, yüzbinlerce izleyicinin oluşturduğu paylaşım platformu hayata geçirdi. Kurucusu olduğu Yaşam Atölyesi Eğitim Akademisi çatısı altında çalışmalarını sürdüren Vartanyan, her yıl atölye çalışmaları dışında Türkiye'nin dört bir yanında üniversitelerde, şirketlerde ve açık konferanslarda yaklaşımlarını paylaşıyor. Yaşam Atölyesi'nin Türkiye'nin en büyük kişisel dönüşüm platformu olmasının ardından, İstanbul'un yanısıra, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Lefkoşa'da faaliyete geçildi. Kurumsal Eğitimler başlığı altında ise global/lokal şirketlere eğitim, danışmanlık ve konuşmacı desteği sağlıyor. Özellikle takım olmak, motivasyon ve yeni dünyada iş yaşamı başlıklarında tarzı ve ortaya koyduğu kuramlarla en çok talep edilen konuşmacılar listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Son yıllarda davet edildiği uluslararası kongre, konferans ve çalışmaların ardından kitapları yabancı dillere çevrilen Vartanyan, 2018 yılında atölye çalışmalarını ağırlıklı olarak yurtdışına taşıyor.