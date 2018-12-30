Yaralı Aileye İlk Müdahaleyi Doktor Çift Yaptı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakır-Siverek karayolunu 40'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Zahir K.'nin kullandığı 16 KGA 42 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen otomobildeki sürücüsü Mehmet Zahir K. ile Sebahat K. ve 1 yaşındaki Kübra K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise yoldan geçen doktor çift yaptı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:41 Kaynak: İHA
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