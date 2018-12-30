Son Dakika Haberleri: Yaralı Aileye İlk Müdahaleyi Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı

Yaralı Aileye İlk Müdahaleyi Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı

45 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan aileye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor çift yaptı.

Yaralı Aileye İlk Müdahaleyi Yoldan Geçen Doktor Çift Yaptı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan aileye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor çift yaptı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Siverek- Diyarbakır karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Zahir K. hakimiyetindeki 16 KGA 42 plakalı otomobil, yoğun kar ve buzlama nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada aynı aileden sürücü Mehmet Zahir K. ile Sebahat K. ve 1 yaşındaki kızları Kübra K. yaralandı. Yaralılara olay yerinden geçen doktor çift müdahalede bulundu. Ayrıca doktor çift ambulanslar gelene kadar yarıları üşümemeleri için sıcak tutmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, doktor çift daha sonra yoluna devam etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:34 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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