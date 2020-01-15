Yaralı ak pelikana Karacabey kucak açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı ak pelikana Karacabey kucak açtı - Son Dakika

Yaralı ak pelikana Karacabey kucak açtı

6 saat önce

Hayvan dostluğu kimliğiyle dikkat çeken Karacabey, bu kez bir pelikana açtığı kucakla yüreklere su serpti.

Yaralı ak pelikana Karacabey kucak açtı, System.String[]

Hayvan dostluğu kimliğiyle dikkat çeken Karacabey, bu kez bir pelikana açtığı kucakla yüreklere su serpti.


Aylar önce, kanadını kullanamaz halde balıkçılar tarafından derede yakalanan ak pelikan, belediye ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Kültür Parkı içerisindeki doğal gölete salındı. Kısa sürede yeni yaşam alanına adapte olan pelikana esnaf ve parka gelen vatandaşlar sahip çıktı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, parkı ziyaret edip, esnafa teşekkür etti. Özkan sevimli pelikanı da balıkla bizzat besledi.


Atatürk Kültür Parkının yeni maskotu olan pelikanı ve esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan "Bizler kendimizi 'hayvan dostu belediye' olarak nitelendiriyoruz. Göç esnasında yaralanan pelikan için vatandaşlarımız ekiplerimizi bilgilendirdiler. İşte bu pelikan da kültür parka tedavisi sonrası getirildi. Ne güzel ki buradaki esnaflarımızdan Tavacı Refik, bu yaralı canlımıza sahip çıkıp balıkla beslemiş ve kollamış. Esnafımız ve müşterileri de özel ilgi göstermişler. Parkımıza ayrı bir güzellik ve değer katan bu ak pelikana sahip çıktıkları için işletmecimiz Refik Bey'e ve personeline teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Park esnaflarından Refik Berber, gölete bırakıldıktan sonra kendisinin ve müşterilerinin pelikanla özel olarak ilgilendiğini ve günlük beslediklerini belirterek, "Bizler onu günlük balıkla besliyoruz. Onun için hususi


balık almaya gidiyoruz. Bazen pelikanı daha önce gören müşteriler tekrar geldiklerinde, yanında balık getirenler de oluyor. İsmini 'Haydut' koyduk. Herkes bu ilginç kuşa özel ilgi gösteriyor. Belediye ekiplerimizin müdahalesi ile açlıktan ölmek üzereyken kurtarıldı. Başkanımızın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Bizler de ekipler uçamayacağını söyleyince kendimize alıştırdık. Uçma şansı olmadığı için gözümüz gibi bakıyoruz kolluyoruz. O, Karacabey'imizin bir misafiri." diye konuştu. - BURSA

Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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