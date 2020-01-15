Yaralı akbaba hayvan bakımevinin maskotu oldu - Son Dakika

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevinde 4 aydır tedavisi devam eden kara akbaba, bakımevinin maskotu oldu. ile bakıcılar arkadaş oldu.



Çorum'un Palabıyık Köyü yakınlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince yaralı halde bulunarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevine getirilen akbaba tedavi edildi. Kanadındaki yara tam olarak iyleşmeyen ve tedavisine devam edilen akbaba, sağlığına kavuşmadığı için uçamıyor. Sağlığına kavuştuğunda DKMP ekiplerine teslim edilerek doğaya salınacak.



Yarası tedavi edilen Kara akbaba 4 aylık tedavi ve bakım sürecinde bakıcılarına bir hayli alıştı. İlk zamanlar akbabanın saldırgan olduğunu, beslenmesi sırasında agresif tavırlar sergilediğini ifade eden bakımevi yetkilileri "Akbabayla buraya geldiğinden itibaren yakından ilgileniyoruz. Yarasını tedavi ettik, bakımlarını yapıyoruz. Birlikte geçirdiğimiz 4 ay kadar sürede birbirimize alıştık. Kanat antrenmanını yapması için kafesinden çıkartıp gezdiriyoruz. Bu ilgi onun da bize alışmasını sağladı. Arkadaş olduk. Birlikte yürüyoruz, elimizle besliyoruz. Her ne kadar ürkütücü gözükseler, doğalarına aykırı olsa da bütün hayvanlar gibi onlar da sevgiye karşılık veriyorlar. Bu anlamda üzücü olacak ama tam olarak iyileştiği zaman DKMP ekiplerine teslim ederek doğal yaşam alanına bırakılmasını sağlayacağız" dedi.



'Yabani ve sokak hayvanlarını rehabilite ediyor'



Çorum Belediyesi Hayvan Bakımevinin Türkiye'de bu alanda hizmet veren yerler içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Biz burada sokak hayvanları haricinde yabani hayvanlara da tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Sonrasında ise doğal ortamlarına bırakıyoruz." şeklinde konuştu.



Çorum Belediyesi Hayvan Bakımevinde tedavisi devam eden kara akbaba ile ilgili de açıklamalar yapan Başkan Aşgın, " Türkiye'de yaşayan akbaba türlerinin en irisi. Dünyada bulunduğu bölgelerde koruma altında olan bir tür. Doğada var olması eko-sisteme katkı anlamında da çok önem arz ediyor. Hastalık riski taşıyan hayvan leşlerini tüketerek insan sağlığı açısından da önemli bir görevi yerine getiriyor. Avcıların gelişigüzel vurması, kurt ve tilki gibi hayvanlarla mücadelede doğaya bırakılan zehirli etler bu akbabalar için risk oluşturuyor" diyerek bu konuda insanların bilinçli ve duyarlı davranması gerektiğinin altını çizdi.



'Barınakta başka yabani hayvanlar da var'



Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım Evinde bulunan tek yabani hayvan akbaba değil. Vatandaşlar tarafından ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan kartal, şahin, baykuş, leylek, kurt, karaca, porsuk vb. gibi yabani hayvanlar da bu merkezde tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılıyor. - ÇORUM