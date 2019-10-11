Son Dakika Haberleri: Yaralı akbaba koruma altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Yaralı akbaba koruma altına alındı

Yaralı akbaba koruma altına alındı

18 dakika önce

Konya'nın Akören ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan akbaba tedavi altına alındı.

Yaralı akbaba koruma altına alındı, System.String[]

Konya'nın Akören ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan akbaba tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bir akbaba bulunduğu bilgisi üzerine adrese gitti. Milli parklar görevlileri, yaralı olduğu tespit edilen akbabayı tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne teslim etti. Akbabanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akören, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü
AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Kardeş ülke Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:12:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı akbaba koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]