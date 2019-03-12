Yaralı Akbaba Tedavi Altına Alındı

Iğdır'da yol kenarında bulunan yaralı akbaba tedavi altına alındı.

Iğdır'da yol kenarında bulunan yaralı akbaba tedavi altına alındı. Iğdır Merkez Taşburun köyü yakınlarında yaralı halde bulunan akbaba, Veteriner Hekim Maksut Ürekil tarafından tedavi altına alındı. Hayvanın genel durumunun iyi olduğu, uzun süre aç ve susuz kalması nedeniyle bitkin düştüğünü belirten Veteriner Hekim Maksut Ürekil, "Aralık'tan dönerken yolun kenarında yorgun, bitkin ve yaralı halde bir akbaba'ya rastladım. Hayvanda halsizlik vardı. Yakalamak için baya çaba sarf ettikten sonra veteriner ambulansa koyarak hayvan hastaneme getirdim. Genel muayenesini yaptıktan sonra hayvanın röntgen filmini çektik. Ciddi bir yaralanma, kemiklerde kırık veya bir sakatlığı yok. Sadece hayvanın bağırsaklarında enfeksiyona rastladık. Enfeksiyona yönelik tedavi yapacağımız için bir sıkıntı kalmayacağını düşünüyorum. Bölgede su ve yiyecek bulamadığından dolayı hayvan ölebilirdi. İshalden dolayı hayvan baya bitkin ve halsiz düşmüş. Neyse ki tesadüfen bana denk geldi şuan hayvanın genel durumunda bir sıkıntı yok ama, biz yinede müşahede altında tutuyoruz" dedi.



"O HAYVANI ORADA BIRAKAMAZDIM" Yaralı akbabayı o halde orada bırakamayacağını dile getiren Ürekil, "Ciddi bir yaranın olmaması bizim için sevindirici bir durum. Müşahede altında tuttuğum akbabanın durumu yapılan ilaç ve iğne tedavisinin ardından daha iyi. Akbabalar bu bölgede az rastlanan, gelende grup halinde yüksek yerlerde yaşayan hayvanlardır. Umarım sağlık durumu iyi olur, ve hayatına devam eder. Toparlandıktan sonra tekrar doğaya bırakacağız" şeklinde konuştu.



(Ercan Tunç/İHA)

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