Yaralı akbaba tedavi altına alındı

Bilecik'te yaralı bulunan bir akbaba, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Bilecik'te yaralı bulunan bir akbaba, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerek sokak hayvanları gerek yaban hayvanları için önemli hizmetler verdiklerini belirtti.

Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerince getirilen yaralı akbabanın tedavisine başladıklarını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"İlk müdahalede, akbabanın zehirlendiği teşhisi konuldu. Gerekli tedavilerimizi uyguladık. Hayvanın durumu şu an çok iyi. Tamamen iyileştikten sonra önümüzdeki haftalarda doğal ortamına salacağız. Tedavi merkezimizde şu ana kadar ayı, yaban domuzu, tilki, çakal ve baykuş gibi birçok yaban hayvanını da tedavi ederek doğal ortamlarına kavuşturduk. Aynı zamanda birçok hayvana yönelik kurtarma çalışması da yaptık."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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