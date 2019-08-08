Yaralı akbaba tedavi altına alındı

Iğdır
'da yaralı halde bulunan ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan "küçük akbaba" tedavi altına alındı. Tuzluca
ilçesinde, uluslararası koruma altına alınan hayvanlar listesinde yer alan küçük akbaba, vatandaşlardan Mahmut Calayır tarafından yaralı halde bulundu. Türkiye
'de Iğdır, Bolu
ve Artvin
'de yaşadığı bilinen yaralı akbaba, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğüne (DKMP) teslim edildi.
DKMP yetkililerinin yaptığı inceleme sonucu sağ bacağı yaralı olduğu anlaşılan akbabanın yeterince beslenemediği için yorgun düştüğü tespit edildi.
İlk tedavisi Iğdır DKMP görevlilerince yapılan akbabanın tedavisinin Kars Kafkas Üniversitesi Yaban
Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sürdürüleceği öğrenildi.
Yaralı akbabanın tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.