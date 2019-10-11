Son Dakika Haberleri: Yaralı akbaba tedavi edilecek
Son Dakika Güncel Yaralı akbaba tedavi edilecek

Yaralı akbaba tedavi edilecek

42 dakika önce

Konya'da, yaralı halde bulunan akbaba koruma altına alındı.

Yaralı akbaba tedavi edilecek, System.String[]

Konya'da, yaralı halde bulunan akbaba koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesi, Avdan Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından bir akbaba bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese gelen milli parklar görevlileri, yaralı olduğu belirlenen akbabayı tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti.

Akbabanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akören, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan Terör örgütü YPG zorla silah altına alma yaşını 44'e çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı akbaba tedavi edilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]