Yaralı akbaba tedavi edilecek

Konya'da, yaralı halde bulunan akbaba koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesi, Avdan Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından bir akbaba bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese gelen milli parklar görevlileri, yaralı olduğu belirlenen akbabayı tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti.

Akbabanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.