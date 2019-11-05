Son Dakika Haberleri: Yaralı Angıt tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı Angıt tedavi altına alındı

Yaralı Angıt tedavi altına alındı

6 saat önce

Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Angıt ördeği tedavi altına alındı.

Yaralı Angıt tedavi altına alındı, System.String[]

Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Angıt ördeği tedavi altına alındı.


Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Angıt ördeği (Tadorna ferruginea), Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı Angıt'ın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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