Yaralı arkadaşını kurtarırken ayağını kaybeden gazi o anları anlattı

Bingöl'de 18 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada yaralı arkadaşını kurtarmak isterken tuzaklı bombanın patlaması sonucu sol ayağını kaybeden gazi Recep Çam, "İlk temasta 5 şehit verdik. Yaralı arkadaşımı çekmek için ölüm bölgesine girdim. Onu çekerken tuzaklı bombayı uzaktan patlattılar ve benim o anda sol ayağım koptu" dedi.



Evli ve 2 çocuk babası Recep Çam (50), 2001 yılında jandarma uzman çavuş olarak görev yaparken Bingöl'ün Genç ilçesi, Sağgöze Doğanlar mevkisinde terör örgütüyle çatışmaya girdi. 5 arkadaşı şehit olan Çam, yaralı arkadaşını kurtarmaya çalışırken tuzaklı bombanın patlaması sonucu sol ayağını kaybetti. Diz altı protez kullanarak hayatını devam ettiren Çam, 2006 yılında ise Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Güzelyalı İtfaiye Grup Amirliği'nde santral görevlisi olarak işe başladı.



"Büyük bir operasyondu"



Hayatını protez ayakla sürdüren Recep Çam, Gaziler Günü'nde İHA muhabirine ayağını ve 5 silah arkadaşını kaybettiği anı anlattı. Bölgede arama tarama çalışması yaparken 1 metreden mermi yediklerini kaydeden Recep Çam, daha sonra şunları kaydetti:



"Çıkan çatışmada pusuya düştüm ve yaralandım. Sol ayağım koptu, sağ ayağım yaralandı ve sağ elimde lif kopması var. Sol ayakta diz altı protez kullanıyorum. Büyük bir operasyondu. Elazığ JÖH, Bingöl JÖH ve Diyarbakır JÖH katılmıştı. Operasyon esnasında biz arazi arama taraması yaparken biz olay yerine girdiğimizde beklenmedik bir anda sıcak temasa girdik. İlk ateşi onlar açtı. Yaklaşık 1 metreden mermi yedik. Çukur kazmışlar. Suriye uyruklu teröristler oradaydı. 11 yıldır orada olan grup haliyle iyi biliyorlardı araziyi. Biz de üst bölgesinde adamların içine girdik. İlk temasta 5 şehit verdik. Yaralı arkadaşımı çekmek için ölüm bölgesine girdim. Onu çekerken tuzaklı bombayı uzaktan patlattılar ve benim o anda sol ayağım koptu. Sağ kolum yaralandı. 3 saat olay yerinde kaldım. Helikopter geldi ve kurtuldum ben. Yoksa kan kaybından ölecektim. Helikopter ile önce Bingöl Devlet Hastanesi'ne, oradan Elazığ Askeri Hastanesine ve daha sonra Ankara GATA'ya gönderdiler. 2003 yılı Ağustos ayına kadar tedavim sürdü ve 2003 yılı Ağustos ayında malulen emekli oldum. Protez kendi parçamız oldu. Tabi protez bazen sıkıntı oluyor. Bazen üzerinde çok durunca ağrı yapıyor."



"Bizleri unutmasınlar yeter"



"Özel günlerde jandarma bizleri unutmasın yeter" diyen Recep Çam, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği için her an mücadeleye hazır olduğunu kaydederek, "Bir tane Türkiye Cumhuriyeti var. Biz var olduğumuz sürece bu devlet bölünemez. Ben şu an bile 1 kolu sakat, 1 ayağı olmayan gazi olarak göreve hazır mısın deseler göreve hazırım kanımın son damlasına kadar savaşmaya hazırım" diye konuştu. - ADANA