Yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtılar - Son Dakika

Yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtılar

Ankara'nın Mamak ilçesinde hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarptı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarptı. Araçta bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü ile bir arkadaşı olay yerinden kaçtı. Kaza saat 05.00 sularında Ankara'nın Mamak İlçesi Natoyolu Caddesi'nden Kızılay'a giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen 06 BUF 441 plakalı otomobil sürücüsü E.B. Natoyolu Caddesi'nden Kızılay istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve bir arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine, polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kimliği belirlenemeyen yaralı 3 kişiyi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tek şeride düşürülen yolda kazaya karışan aracın çekilmesiyle trafik normale döndü. Kaza sonrası Polis ekipleri olay yerinden yaralı halde uzaklaşan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (Mehmet Kalay - Bayram Türüdü/İHA)

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