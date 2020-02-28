Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti - Son Dakika
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Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirilen asker için vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti.

Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirilen asker için vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti.


İdlib'teki saldırıda şehit olan ve yaralanan askerler Hatay'daki çeşitli hastanelere getirildi. 1 yaralı asker de Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerin getirildiğini duyan vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'da hastaneye gelerek yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar, Kaymakam Karamehmetoğlu'nun kan ihtiyacının olmadığını duyurması üzerine dağıldı. - HATAY

Devlet Hastanesi, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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