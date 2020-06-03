Yaralı askerin Antalya'daki evine geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu - Son Dakika

Antalya Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan Uzman Jandarma Çavuş Uğur Dönmez'in ailesini ziyaret etti.
Kurdoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Dönmez'in, Serik'teki evinde ziyaret ettikleri annesi Fatma Dönmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dönmez, sağlık durumunu merak ettiği oğlunu görmeyi çok istediğini belirtti.
Bunun üzerine Dönmez, otobüs bileti alınarak Siirt'teki oğlunun yanına gönderildi.
Pervari'de iki gün önce askerleri taşıyan zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26) ile Astsubay Celal Özcan (27) şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.