Yaralı askerlere moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı askerlere moral ziyareti - Son Dakika

Yaralı askerlere moral ziyareti

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti'li ve CHP'li Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte İdlib'te yaşanan saldırıda yaralanan Uzman Çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u baba ocaklarında ziyaret ederek moral verdi.

Yaralı askerlere moral ziyareti, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti'li ve CHP'li Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte İdlib'te yaşanan saldırıda yaralanan Uzman Çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u baba ocaklarında ziyaret ederek moral verdi.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, gazilere ve ailelerine 'geçmiş olsun' dileyerek, Ereğli halkının selam ve sevgilerini iletti.


Sizler bizim gururumuzsunuz


Posbıyık, ülkenin birlik ve beraberliği için şehit ve gazilere minnet duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Bütün Meclis üyelerimiz ile birlikte ziyarete geldik. Sizler bizim gururumuzsunuz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Siz gazilerimize sağlıklar diliyoruz. Sizler bizim için, ülkenin geleceği için ülkenin bütünlüğü, mutlu olması için canınızı ortaya koyuyorsunuz. Bizim için çok değerlisiniz. Allah uzun ömür versin sizlere. Sizi yetiştiren ailelere de saygılarımı sunuyorum. Böyle ülkesini seven kahraman evlat yetiştirdiği için hepsinden Allah razı olsun."


Posbıyık yaralı askerleri iyileştiklerinde belediyeye davet etti. "Size her zaman kapımız açık. Her türlü desteğe hazırız. Siz bizim herşeyimizsiniz. Bu ülke için canını vermeye hazır evlatlarımıza gönül kapılarımız her zaman açık" dedi. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Zonguldak, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu
Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı askerlere moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]