Yaralı askerlerin sağlık durumları iyi - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn kırsalındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Mehmetçikleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.



Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ile birlikte Viranşehir Devlet Hastanesine giden Vali Erin, yaralı askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Vali Erin, burada tedavisi devam eden askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı askerlerin yakınlarıyla da görüşen Vali Erin, askerlerin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirterek, "Tüm milletimize geçmiş olsun. Rabbim, milletimizi ve kahraman askerlerimizi muhafaza etsin" ifade etti. - ŞANLIURFA