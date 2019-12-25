Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı

6 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında yaralı halde duran at, duyarlı bir kadının çabasıyla tedavi altına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında yaralı halde duran at, duyarlı bir kadının çabasıyla tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, iş yerinden evine giden Ayşe Mertoğlu, yol kenarında yaralı bir at gördü.

Atın sahipsiz olduğunu düşünen Mertoğlu, yaralı hayvanın kurtarılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Ekiplerin ambulansla hayvan hastanesine götürdüğü at, tedavi altına alındı.

Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağında sorun olduğunu fark ettiği ata karşı duyarsız kalmadığını belirterek, "Atı yaralı bulunduğu yerde yalnız bırakmadım. Ekipler trafikten olsa gerek geç geldi. Duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin yapması gerekeni yaptım." dedi.

Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:19 Kaynak: AA
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