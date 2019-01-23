Son Dakika Haberleri: Yaralı At Koruma Altın Alındı

Yaralı At Koruma Altın Alındı

15 dakika önce

Keşan ilçesinde yaralı at koruma altına alındı.

Yaralı At Koruma Altın Alındı, System.String[]
Keşan ilçesinde yaralı at koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, arabayla yük taşıyan at Efes Ticaret Merkezi yakınlarında taşıdığı yüke dayanamayarak yere yığıldı. Atın yere düştüğünü gören vatandaşlar atın sahibine tepki gösterdi.

Atın sahibi olay yerinden ayrılırken, çevredeki vatandaşlar ata arpa verdi.

Haber verilmesi üzerine gelen Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) gönüllüleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralı at, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Efes, Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mültecileri Kabul Eden Avrupa Ülkesine Türklerden Rekor Başvuru Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti

Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:09:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı At Koruma Altın Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]