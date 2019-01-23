Yaralı At Koruma Altın Alındı
15 dakika önce
Keşan ilçesinde yaralı at koruma altına alındı.
Keşan
ilçesinde yaralı at koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, arabayla yük taşıyan at Efes
Ticaret Merkezi yakınlarında taşıdığı yüke dayanamayarak yere yığıldı. Atın yere düştüğünü gören vatandaşlar atın sahibine tepki gösterdi.
Atın sahibi olay yerinden ayrılırken, çevredeki vatandaşlar ata arpa verdi.
Haber verilmesi üzerine gelen Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) gönüllüleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralı at, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:54 Kaynak: AA
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