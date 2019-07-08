Son Dakika Haberleri: Yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'ne taşındı
Son Dakika Güncel Haber

Yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'ne taşındı

13 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması üzerine ayağı kırılan at, tedavi edilmek üzere Mardin Hayvan Hastanesi'ne taşındı.

Yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'ne taşındı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması üzerine ayağı kırılan at, tedavi edilmek üzere Mardin Hayvan Hastanesi'ne taşındı.

Geçtiğimiz hafta İpek Yolu üzerinde motosiklet ile at arabasının çarpışması sonucu arabayı çeken atın ayağı kırıldı. Daha sonra sahibi tarafından terk edildiği bildirilen ayağı kırık atı gören hurdacılar, ata sahip çıktı. Yaralı atın bakımını yapan hurdacılar, hayvanın tedavisinin yapılması çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Gündüz, Belediye Meclis üyeleri, zabıta ekipleri ve veteriner, hayvanseverlerin sahip çıktığı hurda deposuna geldi. Burada veterineri tarafından yarası dezenfekte edilip ağrı kesici yapılan at için daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi'ne taşındı.

Hayvanseverler tarafından yapılan çalışma sonucu yaralı atın tedavisinin İzmir'de yapılabileceği belirlendi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılacak atın, hafta içinde götürüleceği İzmir'deki klinikte tedavisinin süreceği öğrenildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:17 Kaynak: İHA
İpek Yolu, Nusaybin, Mardin, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı Cumhurbaşkanlığı raporu yayımlandı: Dernek ve vakıflara 818 milyon TL aktarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'ne taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]