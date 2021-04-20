AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika

Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar

Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün'den bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü

Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Ramazan ayında bir siyasinin yaşayabileceği en büyük talihsizliği yaşadı

AKSARAY'da araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen at, veteriner fakültesine götürülerek tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Aksaray- Konya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Halis Katma, aracıyla yoldan geçerken köpeklerin yerde yatan bir ata saldırmaya çalıştığını fark etti. Aracını durdurup köpekleri uzaklaştıran Katma, atın yaralı olduğunu fark etti, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Halis Katma, ekipler gelene kadar pet şişeyle ata su içirdi. Gelen ekipler, aracın çarptığı üzerinde durulan atın kalça kemiğinde kırıklar olduğunu belirdi. At, tedavisi için Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Ata saldıran köpekleri kovaladığını anlatan Halis Katma, "Atın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yaşadığını görünce aracımdan su alarak ata içirdim. Durumu çok kötü görünüyordu. Sağ olsunlar veterinerler hemen olay yerine gelerek yaralı hayvanı muayene edip, tedavi için götürdüler" dedi.