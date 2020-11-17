Yaralı Atmaca doğaya salındı - Son Dakika

Yaralı Atmaca doğaya salındı
17.11.2020 09:00
Yaralı Atmaca doğaya salındı Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı.
Yaralı Atmaca doğaya salındı
IĞDIR - Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkezde bulunan bir iş yerinin camına çarpan yaz Atmacası Soner Işık isimli iş yeri çalışanı tarafından koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yaralı Atmaca, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yaralı Atmaca, beslenme ve bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamı olan doğaya salındı.
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