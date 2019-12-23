Yaralı atmaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı atmaca tedavi altına alındı
6 saat önce
Iğdır'da bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
Iğdır'da bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da Bekir Can isimli vatandaş tarafından yol kenarında yaralı halde bir atmaca bulundu. Can'ın haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı atmaca yırtıcısını koruma altına aldı. Teslim alınan yaralı atmaca kanadından zarar gördüğü için uçamadığı tespit edildi. Yaralı atmaca yırtıcısı ekipler tarafından tedavi altına alındı. - IĞDIR
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