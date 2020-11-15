Yaralı Atmaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı Atmaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkezde bulunan bir işyerinin camına çarpan yaz Atmacası Soner Işık isimli işyeri çalışanı tarafından koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan yaralı Atmaca, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Yaralı Atmaca'nın besleme ve bakımı yapılarak tekrar doğal ortamına salınacağı öğrenildi. - IĞDIR