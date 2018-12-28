Son Dakika Haberleri: Yaralı Atmaca Tedavi Edildi

Yaralı Atmaca Tedavi Edildi

5 dakika önce

Yalova'nın Çınarcık İlçesi Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tarafından Atmaca cinsi kuş tedavi edildi.

Yaralı Atmaca Tedavi Edildi, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık İlçesi Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tarafından Atmaca cinsi kuş tedavi edildi.

Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından bulunan yaralı atmaca Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilmek üzere Zabıta Amirliği'ne bırakıldı. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Nesrin Fakirullahoğlu tarafından tedavi edilen atmaca, sağlığına kavuşana kadar rehabilitasyon merkezinde kalacak; iyileşince doğal ortamına bırakılacak. Veteriner Hekim Nesrin Fakirullahoğlu "Atmacanın kanadındaki yarayı temizledik. Tedavi ettik ve sardık. İyileşene kadar rehabilitasyon merkezimizde misafir edeceğiz. Atmacamız sağlığına kavuştuğu vakitte doğal ortamına bırakacağız" dedi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:35 Kaynak: İHA

Çınarcık, Güncel
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