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Yaralı atmaca tedavi edilecek

21 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Çubuk'ta çocukların bulduğu atmaca, devriye gezen özel güvenlik görevlisi Fatih Aktaş tarafından Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veterinerlere teslim edildi.
Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmacanın ayağının kırık olduğunu ve uçamadığı için bitkin düştüğünü söyledi.
Atmacaya gerekli vitaminlerin verildiğini aktaran Topçu, "Uçamadığından sıcaktan ve aç kalmaya bağlı olarak halsiz kalmış şekilde kliniğimize getirildi. Gerekli tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak." dedi.
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:53 Kaynak: AA
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