Yaralı atmaca tedavisinin ardından doğaya salınacak - Son Dakika
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Yaralı atmaca tedavisinin ardından doğaya salınacak

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınmak üzere yetkililere teslim edildi.

Yaralı atmaca tedavisinin ardından doğaya salınacak, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınmak üzere yetkililere teslim edildi.


Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş yaptığı açıklamada çalışanları tarafından yaralı halde bulunan atmacaya sahip çıktıklarını, atmacanın yarasının iyileşmesi için tedavi altına aldıklarını ve yeniden doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine haber verdiklerini ifade etti.


Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri ise tedavisi tamamlanan Atmaca'yı yeniden doğal ortamı ile buluşturmak üzere park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerinden teslim aldılar. - ADANA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:17 Kaynak: İHA
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