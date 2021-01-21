Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı - Son Dakika

Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı

21.01.2021 13:46

Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı Büyükşehir vahşi doğaya da sahip çıkıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı halde bulunan atmacanın tedavisini tamamladı.

Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı

Büyükşehir vahşi doğaya da sahip çıkıyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı halde bulunan atmacanın tedavisini tamamladı. Kısa sürede sağlığına kavuşan atmaca numaralandırılmasının ardından özgürlüğe kanat çırptı.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz salı günü İncilipınar Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan atmaca Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından atmacanın yapılan kontrollerinde apartman camına çarparak yere düştüğü ve doku zedelenmesine bağlı olarak yaralandığı tespit edildi. Yaklaşık 2 gün tedavisi süren atmaca dün yeniden özgürlüğe kanat çırptı.

"Doğal yaşamı korumak adına yaban hayvanlarını tedavi etmeye devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, yaralı atmacanın tedavisine hemen başladıklarını belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği olarak doğal yaşamı korumak adına tüm kurumlarla birlikte yaban hayvanlarını tedavi etmeye ve tedavileri bitince de doğal hayatlarına bırakmaya devam ettiklerini söyleyen Alkaya, "Yaralı atmaca iki gün misafirimiz oldu, iyileşti ve tekrar doğal yaşamına bıraktık. Bırakmadan önce numaralandırılması yapıldı. Duyarlı vatandaşlarımıza Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı
Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı
Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı
Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaralı atmaca tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı - Son Dakika


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