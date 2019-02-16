Yaralı Atmaca Tedaviye Alındı

ANTALYA'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan atmaca tedaviye alındı.

ANTALYA'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan atmaca tedaviye alındı.



Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı atmaca bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen yaralı atmaca tedavisi yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.



Antalya Şube Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, yaralı atmacanın tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacağını belirtti.



- Burdur

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