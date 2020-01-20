Yaralı atmaca tedaviye alındı - Son Dakika
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Yaralı atmaca tedaviye alındı

6 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

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Konya'da yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesine bağlı Karaömerler Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bir atmaca olduğunun ihbar edilmesi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giden ekipler, yaralı olduğunu tespit edilen atmacayı tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Atmacanın tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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