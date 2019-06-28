Son Dakika Haberleri: Yaralı atmacaya göz tedavisi
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Yaralı atmacaya göz tedavisi

1 saat önce

Uşak'ta yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.

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Uşak'ta yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi yakınlarında yaralı bir atmaca bulan vatandaşlar Veteriner Halil İbrahim Girgin'e ulaşarak yaralı kuşu teslim etti.
Sol kanadında kırık bulunan ve sağ gözünde travmaya bağlı kısmi görme kaybı oluşan atmaca tedavi altına alındı.
Uşak Göz Hastanesinde Göz Doktoru Erol Uysal tarafından muayene edilen atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Atmacanın sağlık durumuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Veteriner Halil İbrahim Girgin, kanattaki kırık nedeniyle atmacanın yeniden uçamayacağını belirterek, "Doğada tek başında hayatta kalamaz, bu nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Gözüne ilaç tedavisi uygulandı, ancak göz nakli yapılması gerektiği bize söylendi" dedi.
Avcılara uyarıda bulunan Girgin, yırtıcı kuşların doğada bir denge unsuru olduğu belirterek, u tür hayvanların vurulmaması gerektiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:54 Kaynak: AA
İbrahim Girgin, Uşak, Güncel
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