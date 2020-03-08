Yaralı atmacaya sahip çıktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı atmacaya sahip çıktılar - Son Dakika

Yaralı atmacaya sahip çıktılar

18 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İki arkadaş çalılar arasında buldukları yaralı atmacaya sahip çıkarak tedavi ettirdi.

Yaralı atmacaya sahip çıktılar, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İki arkadaş çalılar arasında buldukları yaralı atmacaya sahip çıkarak tedavi ettirdi.


Gaziantep İslahiye ilçesinde yaşayan Ahmet ve Mustafa isimli iki arkadaş yolun kenarında çırpınan bir atmaca buldu. Atmacanın kanadından Yaralı olduğunu anlayan iki arkadaş onu tedavi edilmesi için veterinere götürdü.


Veterinere götürülen yaralı atmacanın kanadında kırık olmadığı ancak kanada isabet eden saçmayla kanadın büyük hasar gördüğü anlaşıldı. tedavisine başlanan atmaca iyileştikten sonra İslahiye Doğa milli parklar şefliğine teslim edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Badou Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi
Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Milli Savunma Bakanlığı'nın Kadınlar Günü videosunda birbirinden önemli isimler yer aldı Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekil, göçmen yakalamak için sınıra indi

Son Dakika Haberleri
07:58 Bu fikirlere kim para ödüyor?
07:56 Hülya Avşar'dan tekliflere 'hayır'
07:56 Cinsiyetçi dile hayır!
07:56 Can Yaman İtalya'dan vazgeçti
07:56 Çağla Şıkel eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 11:35:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı atmacaya sahip çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]