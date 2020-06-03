Yaralı ayağına doku ve kemik nakli yapılan kedi 'Muğla', yaşama tutundu - Son Dakika

Yaralı ayağına doku ve kemik nakli yapılan kedi 'Muğla', yaşama tutundu

MUĞLA'da 4 yavru dünyaya getirdikten sonra ortadan kaybolan ve tarlada ayağından yaralı halde bulunan sokak kedisi, Antalya'da doku ve kemik naklinin yapıldığı 3 ameliyat ve 5 aylık zorlu sürecin ardından yaşama tutundu.

Yaralı ayağına doku ve kemik nakli yapılan kedi 'Muğla', yaşama tutundu, System.String[]

MUĞLA'da 4 yavru dünyaya getirdikten sonra ortadan kaybolan ve tarlada ayağından yaralı halde bulunan sokak kedisi, Antalya'da doku ve kemik naklinin yapıldığı 3 ameliyat ve 5 aylık zorlu sürecin ardından yaşama tutundu. Kediye 'Muğla' adı verildi.

Muğla'da görev yaptığı sırada "Smokin' cinsi sokak kedisi ve yavrularına bakan turizmci Hatice Özen, Antalya'ya döndükten sonra aylarca ilgilendiği hayvanın ağır yaralandığını öğrenince onu taksiyle Antalya'ya getirtip, Veteriner Hekim Filiz Göktaş'a emanet etti. Sağ arka ayağının kırılan kemiği enfeksiyonlu halde kliniğe götürülen sokak kedisi, 1,5 aylık tedavinin ardından 3 büyük ameliyatla doku ve kemik nakli yapılarak, hayata döndürüldü. Yaklaşık 6 aylık yaşam savaşını kazanan ve Muğla'dan geldiği için 'Muğla' adı verilen 3 yaşındaki kedi, şimdi kendisini sahiplenecek bir hayvansever bekliyor.

4 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİKTEN SONRA KAYBOLDU

Turizmci Hatice Özen, geçen kasım ayında görev yaptığı Muğla'da evinin önüne gelen bir sokak kedisiyle sürekli ilgilendiğini, gebe kedinin bir süre sonra 4 yavru dünyaya getirdiğini belirtti. Kedi ve yavrularına her gün mama verdiğini, onları korumaya çalıştığını anlatan Özen, Muğla'daki görevinin ardından geçen yıl kasım ayında Antalya'ya döndüğünde, kedilerin durumuyla ilgili arkadaşlarından bilgi aldığını söyledi. Özen, "Aralık ayında telefonda konuştuğumuzda arkadaşım, anne kedinin kaybolduğunu ve yavruların ortada kaldığını söyleyince, çevrede aramalarını rica ettim. Sağ olsun arkadaşım, anne kediyi aramaya başladı. Beni arayarak kediyi yaralı halde bulduğunu söyleyince çok telaşlandım" dedi.

Antalya'da olması nedeniyle Muğla'da bir veterineri arayarak Turgut köyünde bulunan yaralı kediyi muayene etmesini sağlayan Özen, "Kedinin bulunduğu yer bir köydü ve en yakın veteriner 1,5 saat uzaktaydı. Veterineri arayarak rica ettim. Sağ olsun veteriner köye gidip, kediyi muayene ettikten sonra kemikte doku kaybı olduğu için boşluk oluştuğunu söyledi. Bir süre oradaki klinikte gözlem altında tutuldu. Ayağının kesilmesi gerektiğini öğrenince çok üzüldüm ve kabul etmedim" diye konuştu.

TAKSİYLE MUĞLA'DAN ANTALYA'YA GETİRTTİ

Yaralı ayağının kesilmesi gerektiğini öğrendiği sokak kedisini Antalya'da tedavi ettirmek için taksiyle Muğla'dan getirttiğini aktaran Hatice Özen, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Kedinin acil buraya gelmesi gerekiyordu. Veteriner Hekim Filiz Göktaş, tedavi edebileceğini söylemişti. Bu durumda kediyi nasıl getirtebilirim diye düşündüm ve orada tanıdığım bir taksi şoförüne rica ettim. Kendi imkanlarımla kediyi Muğla'dan buraya taksiyle getirttim. Kedi çok zor günler yaşadı. Veteriner Hekim Filiz Göktaş, kediyi ilk gördüğünde ayağının kesilmek zorunda kalabileceği olasılığını söyleyince çok üzüldüm. Ağlamaya başladım. Ama kalbi güzel veterinerimiz sayesinde Muğla, geçirdiği ameliyatlar sonunda artık sağlığına kavuştu. Şimdi ona bir yuva arıyoruz" dedi.

İLK GÖRDÜĞÜMDE İNANILMAZ KÖTÜYDÜ'

Veteriner Filiz Göktaş ise kediyi ilk gördüğünde kötü durumda olduğunu belirterek, "Arka sağ ayağının kemiği dışardaydı ve enfeksiyonluydu. Ocak ayında kliniğe aldığımız Muğla'nın enfeksiyonunu 1,5 aylık uğraştan sonra gidermeyi başardık" dedi. Enfeksiyon tedavisinin ardından Muğla'ya önce doku nakli yaptığını kaydeden Göktaş, "Enfeksiyonlu bölge çok kötüydü. Yaklaşık 8 santimlik bölgeyi tedavi ettikten kırığın olduğu sağ arka ayağının üstünden doku kaydırarak, doku nakli yaptım" diye konuştu.

Doku naklinin ardından kemik kırığıyla ilgili büyük bir ameliyat yaptığını anlatan Göktaş, şunları söyledi:

"Muğla'nın ön sağ ayağından alınan 2 santimlik kemiği, yaralanan sağ arka ayağa naklettim. Kırık nedeniyle oluşan boşluk, nakledilen kemik, kemik tozu, intramedüller çivi ve plak uygulamasıyla kapatıldı. Böylece yaralı bölgeyi tamamen iyileştirdik. 5,5 ayın sonunda şu anda gayet iyi. Artık sahiplenilmeye hazır. Muğla, son derece oyuncu ve inanılmaz tatlı bir kedi. Tek dileğimiz bir an önce yuva bulması."

ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ

Muğla'nın çok uzun ve zorlu bir yoldan geçtiğini anlatan Göktaş, yaralı bulunduğu ilk günden bu yana yaklaşık 6 ay boyunca çok acılar çektiğini söyledi. Göktaş, "Muğla 3 büyük operasyon geçirdi. Bunun sonucunda şimdi ayakta durabiliyor. Umarım güzel bir yuva bulur. Biz de mutlu oluruz" dedi.


Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralı ayağına doku ve kemik nakli yapılan kedi 'Muğla', yaşama tutundu - Son Dakika

Son Dakika

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz tarihi kredi geliyor Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz tarihi kredi geliyor         
08:26
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi         
08:26
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor         
07:53
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız 79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız         
07:47
Soylu, Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi         
07:31
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
07:30
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz         
01:00
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı         
00:48
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız         
00:26
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu         
00:08
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı         
00:07
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu         
00:03
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü 1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü         
23:43
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu         
23:36
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı         
23:30
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde         
23:08
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı         
23:03
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor         
22:53
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi         
22:47
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi         
22:42
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi         
22:36
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe         
22:21
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi         
22:17
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi         
22:15
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun         
22:02
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı         
21:59
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi         
21:57
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm         
21:53
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor         
21:44
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 09:03:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı ayağına doku ve kemik nakli yapılan kedi 'Muğla', yaşama tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]