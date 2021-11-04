Yaralı balaban kuşu, açık veteriner bulunamayınca tedavisi için hastaneye götürüldü - Son Dakika

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalı kenarındaki çalılıklarda ayağına dolanan olta ipi nedeniyle asılı kalan balaban kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Açık veteriner bulunamayınca Nusaybin Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülen yaralı kuşa, burada doktorlar müdahale etti.

Nusaybin'e bağlı Bahçebaşı köyü yakınlarından geçen Çağçağ sulama kanalı kenarında bir balaban kuşu, ayağına dolanan olta ipi nedeniyle çalılıklarda asılı kaldı. Bölgeden geçen bir kişi, kuşu görüp Nusaybin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan görevliler, soğuk havaya rağmen suda yüzerek, kuşun bulunduğu noktaya ulaştı. Ekipler, kuşun ürkerek kendisine zarar vermemesi için büyük özen gösterdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kuş kurtarıldı. Ayağından yaralanan balabana itfaiye binasında et ve su verildi.Ekipler, gece olması nedeniyle açık veteriner bulamayınca kuşu Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Doktorlar, yaralı kuşun tedavisini yaptırdı. Ekipler, balabanı koruma altına alınması için Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı görevlilerine teslim etti.