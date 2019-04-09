Son Dakika Haberleri: Yaralı Balaban Kuşu Tedavisinin Ardından Doğaya Bırakıldı

Yaralı Balaban Kuşu Tedavisinin Ardından Doğaya Bırakıldı

1 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan yaralı balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yaralı Balaban Kuşu Tedavisinin Ardından Doğaya Bırakıldı, System.String[]
Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan yaralı balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Espiye Orman İşletme Müdürlüğü personelince 3 gün önce yaralı bulunan balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesinde ilk yapılan sağlık kontrolünde, her iki kanadında da yaralar tespit edilen kuş, tedavi altına alındı.

Balaban kuşu, tedavisinin ardından Espiye kırsalında doğaya bırakıldı.

Öte yandan Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde, jandarma ekiplerince bulunan ve araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen karaca da tedavisinin ardından doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:49 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Giresun, Espiye, Balaban, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor Seçimi Kaybeden HDP'li Sırrı Sakık'tan Çok Konuşulacak Çıkış: Milletvekillerimiz Bizi Yalnız Bıraktı Ünlü Şarkıcı Suavi, Yerel Seçim Tartışmasına Dahil Oldu, Hem CHP Hem de HDP'ye Selam Çaktı Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İlk İşi, Ensar Vakfına Verilen Binayı Geri Almak Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:03:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Balaban Kuşu Tedavisinin Ardından Doğaya Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]