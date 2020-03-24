Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli - Son Dakika

Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli

6 saat önce

Artvin'de yaralı halde bulunan 'Balaban' türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.

Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli, System.String[]

Artvin'de yaralı halde bulunan 'Balaban' türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.


Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Torbalı köyünde yaralı kuş olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri beraberindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleriyle kısa sürede olay yerine ulaştı.


Balıkçıl Balaban kuşu olduğunu tespit eden ekipler, yaralı kuşu bulunduğu yerden alarak araçlarıyla ilçe merkezine getirdi. Yaralı ve besinsiz kalan kuşa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünün veteriner hekimi tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi. - ARTVİN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Balaban, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:20 Kaynak: İHA

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