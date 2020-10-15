Yaralı balaban tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı balaban tedaviye alındı

15.10.2020 16:18
Yaralı balaban tedaviye alındı, System.String[]

OSMANİYE'de, yaralı halde bulunan 'küçük balaban kuşu' tedavi altına alındı.

OSMANİYE'de, yaralı halde bulunan 'küçük balaban kuşu' tedavi altına alındı.

Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesi sınırları içerisindeki T Tipi Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde yaralı bir kuş olduğunu fark eden görevliler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ni arayarak bilgi verdi. Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan yaralı balaban, tedavisi edilmek üzere Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Veteriner hekim tarafından muayene edilerek tedavisine başlanan, uçma yetisini kazanması durumunda yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.


Yaralı balaban tedaviye alındı
Yaralı balaban tedaviye alındı
Yaralı balaban tedaviye alındı
Yaralı balaban tedaviye alındı
Yaralı balaban tedaviye alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toprakkale, İnfaz, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralı balaban tedaviye alındı - Son Dakika

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