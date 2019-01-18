Son Dakika Haberleri: Yaralı Balıkçıl Kuşu Tedavi Edildi

Yaralı Balıkçıl Kuşu Tedavi Edildi

27 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaralı bulunan Balıkçıl kuşu, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde tedavi edildi.

Yaralı Balıkçıl Kuşu Tedavi Edildi, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaralı bulunan Balıkçıl kuşu, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde tedavi edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri Kandıra, Bağırganlı bölgesinde ilaçlama yaparken yaralı bir balıkçıl kuşu olduğunu fark etti. Yaralı balıkçıl zaman geçirmeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları Geçici Bakım Evine ulaştıran ekipler burada tedavi altına alınmasını sağladı. Yaralı kuş ameliyata alındı.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi yaralı kuşu veterinerlere teslim etti. Yaralı kuşun kanadında 2 taraflı açık yara olduğu tespit edildi. Yaralı balıkçıl ekipler tarafından hemen tedavi altına alındı. Yaralı Balıkçıl kuşu tedavisinin ardından iyileşene kadar kontrol altında tutulacak. Yaralı sarılan ve uzman veterinerler tarafından tedavi edilen Balıkçıl Kuşu, tedavisinin ardından doğal ortamına geri bırakılacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam
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