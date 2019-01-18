Yaralı Balıkçıl Kuşu Tedavi Edildi

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Kangalların Yavrularını Neden Yediği Ortaya Çıktı

Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu