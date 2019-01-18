Son Dakika Haberleri: Yaralı Balıkçıl Kuşunun Yardımına İlaçlama Ekibi Koştu

Yaralı Balıkçıl Kuşunun Yardımına İlaçlama Ekibi Koştu

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, ilaçlama ekiplerince yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu, tedavi altına alındı.

Yaralı Balıkçıl Kuşunun Yardımına İlaçlama Ekibi Koştu, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, ilaçlama ekiplerince yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu, tedavi altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, Bağırganlı bölgesinde ilaçlama yaptıkları sırada, sahil kenarında yaralı bir balıkçıl kuşu olduğunu fark etti.

Ekipler, vakit kaybeden yaralı kuşu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine getirdi.

Burada veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolde, kuşun kanadında 2 taraflı açık yara olduğu tespit edildi.

Tedavi altına alınan balıkçıl kuşu, daha sonra doğal ortama bırakılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, Kocaeli, Güncel
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