Son Dakika Haberleri: Yaralı baykuş koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı baykuş koruma altına alındı

Yaralı baykuş koruma altına alındı

2 saat önce

Kocasinan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için oluşturulan ambulans, yaralı bir baykuşun imdadına yetişti.

Yaralı baykuş koruma altına alındı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için oluşturulan ambulans, yaralı bir baykuşun imdadına yetişti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker Mahallesi Melek Sokak'ta bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda yaralı bir baykuş gören vatandaşlar belediyenin Çözüm Merkezi'ni aradı.

İhbarı değerlendiren Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sol kanadında kırık tespit ettikleri yaralı baykuşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Küçük Dostlar Ambulansı ile Büyükşehir Belediyesi veteriner kliniğine götürüp, yetkililere teslim etti.

Kırılan kanadı tedaviye alınan ve genel muayenesi yapılan baykuşun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dün tehdit eden Trump, bugün Türkiye'ye övgüler dizdi
Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan! Son Dakika: Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı Son Dakika: ABD Başkanı Trump 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 16:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı baykuş koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]