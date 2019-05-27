Yaralı baykuş tedavi altına alındı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildi.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:40 Kaynak: İHA
'un Türkeli
ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğüne gönderildi.
Türkeli ilçesi Metin Bostancıoğlu
Caddesi üzerindeki bir okulun bahçesinde vatandaşlar, yavru baykuşu tellere sıkışmış halde buldu. Kargalardan kaçarken tellere sıkıştığı tahmin edilen ve kanadından yaralanan yavru baykuşu kurtaran vatandaşlar tedavisi için Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdi.
Doğa Koruma ekipleri, yaralı baykuşu teslim alarak, tedavi altına aldı. - SİNOP
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