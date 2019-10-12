Son Dakika Haberleri: Yaralı Baykuş tedavi altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Yaralı Baykuş tedavi altına alındı

Yaralı Baykuş tedavi altına alındı

1 saat önce

Bitlis'te vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Baykuş, tedavi altına alındı.

Yaralı Baykuş tedavi altına alındı, System.String[]

Bitlis'te vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Baykuş, tedavi altına alındı.


Bitlis'te vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Baykuş, Bitlis Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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