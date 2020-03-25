Yaralı baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı baykuş tedavi altına alındı
6 saat önce
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de tedavi altına alındı.
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Mahallesi'nde bulunan ve Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan başkuşun ateşli silah ile yaralandığı tespit edildi.
Baykuş sağlığına kavuştuğunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek doğaya salınacak. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti