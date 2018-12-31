Yaralı Baykuş Tedavi Edilip Doğaya Bırakılacak
2 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı boynuzlu baykuş bulundu.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde yaralı boynuzlu baykuş bulundu. Suriye
sınırındaki Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Rehberlik ve Araştırma Merkezi bahçesinde yaralı halde boynuzlu baykuş bulan kurum çalışanları, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şırnak Şube Müdürlüğüne iletti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek yaralı baykuşun tedavisinden sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.
Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Agit
Işık gazetecilere, bahçede buldukları baykuşun bir ayağının kırık olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Biz hayvana yiyecek verdik ancak yemedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünü telefonla arayıp, durumu anlattık. Teslim aldıktan sonra tedavisini yapacaklar." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:32 Kaynak: AA
Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri
Yeni Zelanda 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak