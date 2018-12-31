Son Dakika Haberleri: Yaralı Baykuş Tedavi Edilip Doğaya Bırakılacak

Yaralı Baykuş Tedavi Edilip Doğaya Bırakılacak

2 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı boynuzlu baykuş bulundu.

Yaralı Baykuş Tedavi Edilip Doğaya Bırakılacak, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı boynuzlu baykuş bulundu.

Suriye sınırındaki Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi bahçesinde yaralı halde boynuzlu baykuş bulan kurum çalışanları, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne iletti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek yaralı baykuşun tedavisinden sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Agit Işık gazetecilere, bahçede buldukları baykuşun bir ayağının kırık olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Biz hayvana yiyecek verdik ancak yemedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünü telefonla arayıp, durumu anlattık. Teslim aldıktan sonra tedavisini yapacaklar." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:32 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Cizre, Şırnak, Güncel
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