Yaralı Baykuş'u ölümden kurtardılar - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çay bahçesinde kargaların saldırısı sonucu yaralanan Baykuş, esnaflar tarafından kurtarıldı. Yaralı Baykuş, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Olay Mahmudiye mahallesi Kafkasspor tesisleri yanında faaliyet gösteren çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesi işletmecisi Yaşar Güzel ve müşteri Ahmet Işık, kargaların Baykuşa saldırdığı fark ederek müdahale ettiler. Saldırı sonucu yaralanan Baykuşun kurtaran 2 esnaf durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine bildirdiler. Kanatlarından yaralı olan Baykuş, ekiplere teslim edilerek tedavi merkezine götürüldü. - BURSA