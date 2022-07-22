Yaralı baykuş yavruları, uzman ellerde sağlıklarına kavuşuyor - Son Dakika
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Yaralı baykuş yavruları, uzman ellerde sağlıklarına kavuşuyor

22.07.2022 11:12
Yaralı baykuş yavruları, uzman ellerde sağlıklarına kavuşuyor

Düzce'de bulunan iki yaralı baykuş yavrusu, koruma altına alındıkları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğündeki bakım süreçlerinin ardından doğaya salınacak.

Düzce'de bulunan iki yaralı baykuş yavrusu, koruma altına alındıkları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğündeki bakım süreçlerinin ardından doğaya salınacak.

Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan bir haftalık kukumav ile nesli tükenmekte olan 1 aylık paçalı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yavrular, burada kendileri için oluşturulan alanda şefkatle bakılıyor.

Koruma altına alınan yavruların bakımını üstlenen Müdürlükte görevli veteriner hekim Murat Ünlü, hayvanların sağlığına kavuşması için gayret ediyor.

Kanatlarında kırık olduğu belirlenen baykuşlar, bakım sürecinin ardından yeniden gökyüzünde kanat çırpacak.

"İki hafta içerisinde kanat çırpacak hale gelecekler"

Murat Ünlü, AA muhabirine, Müdürlük olarak yaban hayvanlarının bakım ve tedavisini yaptıklarını söyledi.

Paçalı baykuşun Kurban Bayramı öncesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunarak kendilerine teslim edildiğini, kukumav kuşunun ise 1 gün önce Müdürlüğe getirildiğini kaydetti.

Hayvanların bakım ve tedavilerinin devam ettiğini aktaran Ünlü, "Baykuşlar yabani hayvanlar. Yapı olarak ne kadar uysal olsalar da hırçınlar aslında. Etle besleniyorlar. Bizler de onlara düzenli olarak et sağlıyoruz, ciğer veriyoruz. İlaçlarını da aksatmadan düzenli şekilde veriyoruz. Uçabildikleri pozisyona geldiklerinde baykuşları doğaya salacağız." diye konuştu.

Ünlü, baykuşların iki hafta içinde kanat çırpacak hale geleceklerini dile getirdi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Ünlü, şunları söyledi:

"Baykuşların yavrulama dönemleri geçtiğimiz günlerdeydi. Bu konuda Müdürlüğümüze çok fazla ihbar geldi. Vatandaşlarımız çalıların aralarında bile olsa yavru tüylenmişse almasınlar. Kuşlar uçuş antrenmanında oluyor. Genellikle annesi baykuş çalıların arasında bile olsa bakımını yapıyor, besliyor ve uçmayı öğretiyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsunlar. Yavru bir kuş gördüklerinde almasınlar, yuvası varsa yuvasına geri koysunlar. Çok çaresiz kalırlarsa bize başvursunlar. Müdürlük olarak elimizden geleni yaparız ama hiçbir canlının yeri annesi gibi olmaz. Bizler ne kadar özenle baksak da annesi bir başka olur."

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı baykuş yavruları, uzman ellerde sağlıklarına kavuşuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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